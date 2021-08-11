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Antalya'da gazeteci evinde ölü bulundu
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da gazeteci evinde ölü bulundu

Antalya'da gazeteci evinde ölü bulundu

Evden detay

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-Ekipler detay
-Savci detay
-Olay yeri ekipleri detay
-Serdar Yalçın detay
-Özlem Çimen detay
-Ağlaması
-Bina detay
-Cenazenin alınması
-Detay

( ANTALYA )- Eve giren kardeşi, Abdullah Yalçın'ın cansız bedenini buldu ANTALYA

- Antalya'da yalnız yaşayan gazeteci Abdullah Yalçın evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1380 Sokak üzerindeki apartmanın 3. kat dairesinde meydana geldi. Antalya'da ulusal ve yerel bir cok gazetede görev yapan 59 yaşındaki Abdullah Yalçın'ın evinden apartmana kokular yayılması üzerine durum kardeşi Serdar Yalçın'a bildirildi.
Eve giren kardeş ağabeyinin yerde hareketsiz yattığını ve kokular geldigini gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapilan incelemede Yalçın'ın hayatını kaybettiğini savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Yalçın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna haberi alıp gelen Yalçın'ın kızkardeşi Özlem Çimen büyük üzüntü yaşadı.Çimen, yakınları tarafından sakinleştirildi. Abdullah Yalçın’ın girdiği birçok yarışmada ödülleri bulunuyordu (İA-
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