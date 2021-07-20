Antalya’da firari dana araç trafiğinde ilerledi

-Trafikte ilerlemesi

-Koyunların kaçması



( ANTALYA )- Dana gizlenmek için araçları kendine adeta siper ederken, sürücüler zor anlar yaşadı- İki koyunda sahiplerinin elinden kaçtı ANTALYA



- Antalya’da kaçan kurbanlık dana trafiğin yoğun olduğu bulvarda araçların arasında ilerlerlerken, farklı iki noktada ise iki koyun kesim öncesi sahiplerinin elinden kaçtı. Dana ve koyunların o görüntüleri vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Her Kurban Bayramı’nda alışılagelmiş görüntüler, bu yıl da Tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da yaşandı. Sahiplerinin elinden, kesim alanlarından kaçan kurbanlıkların adresleri yine cadde ve sokaklar oldu. Trafiğin yoğun olduğu Kepez ilçesi Gazi Bulvarı’nda kaçan bir dana, araçların arasında uzun süre ilerledi. Zaman zaman etrafına bakan dana, gizlenmek için adeta araçları kendisine siper etti. Sürücüler zor anlar yaşarken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Koyunlar da firar etti Bir süre sonra gözlerden kaybolan dananın akıbeti belli olmazken, kentin farklı iki noktasında da bu sefer koyunlar sahiplerinin elinden firar etti. Koyunların adresi de yine araç trafiğinin bulunduğu cadde ve sokaklar oldu. (SM-

