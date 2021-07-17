Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

kazanın ardından araçlar ve kaza yapanlar

Polis Hastane Savcı Polis Memuru Memur 

-ambulansın yaralıyı götürmesi
-tatil için gelen aile

( ANTALYA )- 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti ANTALYA

- Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.Kaza, Akseki Manavgat karayolu Gökçebel mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barışcan Çakıroğlu idaresindeki 06 BTT 468 plakalı otomobil ile İsa Karadine (33) idaresindeki 06 HZL 76 plakalı otomobil Akseki-Manavgat Karayolu Gökçebel mevkisinde çarpıştı. Kazada, 06 HZL 76 plakalı araç sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Elif Şahin (26), Hazal Karadine (29), Elmas Tezcan (52), Emir Çetin (5) yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 5 yaşındaki Emir Çetin ise hastanede hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü Barışcan Çakıroğlu da kazadan yaralı olarak kurtuldu.06 HZL 76 plakalı otomobilin sürücüsü İsa Karadine’nin polis memuru olduğu bildirildi.
Kaza nedeni ile Antalya-Konya karayolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı. Yolda araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kazada hayatını kaybeden kişinin Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan inceleme sonucunda cesedi Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Karayolları ekipleri ise kapanan yolu temizleme çalışması yapıp yolu trafiğe açtı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı