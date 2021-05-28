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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

Antalya'da evden para ve ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı

- Şüphelinin apartmanda yürümesi - Ele geçirilen para ve ziynet eşyalarıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde evden hırsızlık iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, O.K'ye ait evden para ve ziynet eşyalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.Apartmandaki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin İ.K. olduğu belirlendi.Yakalanan İ.K'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada, bir miktar para ve altın ele geçirildi.Şüpheli, emniyete götürüldü.

Akalan Kamera Hırsız 

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