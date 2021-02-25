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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Antalya’da etrafı duvarlarla örülü boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya’da etrafı duvarlarla örülü boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş araziden geniş plan detay

Polis Olay Yeri İnceleme Barla Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polislerin duvarlardan atlayıp araziye girmesi
-Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da üzerinden kimlik çıkmayan yarı çıplak 30 yaşlarındaki erkek bir kişi etrafı duvarlarla örülü boş arazide ölü bulundu. Olay, öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’ndeki etrafı duvarlarla örülü boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide üzeri yarı çıplak erkek bir kişinin hareketsiz olduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, ihbarcı vatandaşların bilgisine başvurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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