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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da esnafın sağanak yağmurda mal kurtarma mücadelesi

Antalya'da esnafın sağanak yağmurda mal kurtarma mücadelesi

sağanak yağmur

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Bild Akalan Gökyüzü 

-esnafın koşuşturması
-işlyekri önündaki eşyaları içeri almaya çalışmaları
-ıslanan işyaları
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya ve ilçelerinde dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak yağış esnafa zor anlar yaşattı. Öğle saatlerinde gökyüzünü kaplayan kara bulutlar bir anda patlayınca , esnaf yağmura hazırlıksız yakalandı. Bardaktan boşanırcasına yaklaşık 5 dakika devam eden yağmur sebebiyle işyerlerinin önünde açıkta olan kıyafetleri kurtarma telaşına düşen esnaf zor anlar yaşadı. Kurtarabildiklerini içeri alan bir yandan eşyalarını üzerini naylonlarla kapatmaya çalışan esnaf beş dakika boyunca adeta kabusu yaşadı. (CE-
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