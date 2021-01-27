Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da eş zamanlı 'Dalgakıran' operasyonu kamerada. 20 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Antalya’da eş zamanlı 'Dalgakıran' operasyonu kamerada. 20 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

-Operasyondan görüntüler

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Güvenlik Önlemi Metamfetamin Kurusıkı Tabanca 

--Ekip otosu ve adliyeden görüntü
--Şüphelilerin sevkinden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde jandarmanın düzenlediği ‘Dalgakıran’ isimli eş zamanlı uyuşturucu operasyonun gözaltı alınan 45 şüpheliden 25’i dün tutuklanırken, bugün ise diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akseki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik hakkında gözaltı kararı bulunan 56 kişiye yönelik Alanya’da 23 Manavgat’ta 14 olmak üzere toplam 37 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi Operasyonlarda 2’si kadın 45 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 423 gram metamfetamin, 288 gram eroin, 80 gram kokain, 840 gram esrar, 36 adet sentetik uyuşturucu, 167 gram kenevir tohumu, 1 hap, 1 uyuşturucu madde öğütmeye yarayan makine, 3 hassas terazi, 1 tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 45 şüpheliden 25’i tutuklandı, 20’si adliyeye sevk edildi Gözaltına alınan 45 şüpheliden 25’i dün tutuklanırken, bugün ise karakoldaki işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye sevk edildi. Operasyon anı kamerada Öte yandan jandarma ekiplerinin şüphelilerini adreslerinde kıskıvrak yakalama anı ve uyuşturucu maddeleri bulması kameraya yansıdı. Jandarma tarafından 7 şüphelinin daha arandığı öğrenildi. (EA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement