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Antalya'da dün eceyi alevler aydınlattı
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Antalya'da dün eceyi alevler aydınlattı

Antalya'da dün eceyi alevler aydınlattı

yangından görüntüleri

Orman Yangınları Gökyüzü Kaçış Sağlık Ekipleri Yaban Domuzu 

-Kızıldağ görüntüleri
-Gündoğmuş görüntüleri

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızıldağ ve Gündoğmuş Senir mahallelerinde orman yangınları gece boyunca etkisini sürdürürken gökyüzünü alevler kapladı. Yangın ekiplerine yardımda bulunmak isterken dumandan etkilenen vatandaşa olay yerinde bulunan 112 sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Gündoğmuş Ümitli Mahallesinde yangının mahallelerine yaklaştığını gören vatandaşlar, kazma ve kürekleriyle kamyonet kasasında yangın bölgesine hareket etti. Manavgat’ta yangından en fazla etkilenen mahallelerden Sırtköy de bir yaban domuzunun yangından kaçış anı kameralara yansıdı. (AK-
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