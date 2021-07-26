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Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Salar Sağlık Ekipleri 

-ağacın görüntüsü
-gelinden görüntü
-yaralı görüntüsü
-ambulans
-detaylar

( ANTALYA -3) ANTALYA

- Antalya'nın Aksu ilçesinde açık havada yapılan düğün sırasında bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.Olay, Aksu ilçesinde bir restoranın açık alanında yaşandı. İddiaya göre, düğünde verilen yemek sırasında ağacın masaların üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
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