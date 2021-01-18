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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da drift eşliğinde evlilik teklifi

Antalya’da drift eşliğinde evlilik teklifi

Çiftin modifiye araçla gelmesi

Kız Arkadaş Evlilik Teklifi Cep Telefonu Okul Bahçesi Modifiye 

-Meşale yanması
-gencin evlilik teklifi
-çiftin etrafında bir aracın drift atması

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’nın Serik ilçesinde okul bahçesinde bir genç, arkadaşlarının drifti eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. Serik ilçesinde bir genç uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Genç, spor aracıyla kız arkadaşını hazırlık yaptığı okul bahçesine getirdi. Okulun bahçesine kalp çizen gencin arkadaşları da meşaleli ve Tofaş model araçları ile hazır bulundu. Kız arkadaşını kalbin olduğu yere götüren genç diz çöküp evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada biranda meşaleler yandı, bir otomobil ise çiftin etrafında drift atmaya başladı.
Farları yanmayan otomobil çiftin etrafında uzun süre drift attı. Tehlikeye rağmen araç uzun süre driftine devam etti. Maske ve sosyal mesafenin olmadığı etkinlikte egzoz gürültüsü ve drift sesi mahalle sakinlerini rahatsız etti. Gençler bu tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi. (İA-
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