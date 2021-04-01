Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'da dolu şaşkınlığı

Antalya'da dolu şaşkınlığı

dolu yağışı

Sosyal Medya Kamera Dolu Yağışı Gesi Cep Telefonu 

-beyaza bürünen alanlar
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da aniden bastıran dolu, Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Yaklaşık 10 dakika süren yağış sebebiyle özellikle sahil bölgesinde yemyeşil olan golf sahaları adeta bembeyaz olurken vatandaşlar da cep telefonuna sarıldı. Nisan ayının ilk günü yaşanan doğa olayı cep telefonu kameralarıyla kaydedilip sosyal medyaya taşındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement