Antalya'da dolu şaşkınlığı

- Antalya'da aniden bastıran dolu, Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Yaklaşık 10 dakika süren yağış sebebiyle özellikle sahil bölgesinde yemyeşil olan golf sahaları adeta bembeyaz olurken vatandaşlar da cep telefonuna sarıldı. Nisan ayının ilk günü yaşanan doğa olayı cep telefonu kameralarıyla kaydedilip sosyal medyaya taşındı.
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