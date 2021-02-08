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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da dev süs havuzunun fıskiyelerini çaldılar

Antalya’da dev süs havuzunun fıskiyelerini çaldılar

Fıskiyeler detay

Hafta Sonu Çevre Temizliği Belediye İşçisi Hırsız Polis Ekipleri 

-Polis ekipleri detay
-belediye çalışanları detay
-Parçaları bulan belediye işçisinin olayı anlatması
-Olay yeri incelem ekiplerinin çalışması
-Süs havuzundan detaylar

( ANTALYA ) -- Süs havuzundaki 131 krom viskiye hırsızlar tarafından çalındı ANTALYA

- Antalya’da Büyükşehir Belediyesi'ne ait 320 metrekarelik süs havuzundaki 131 adet krom fıskiye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Hırsızlık sonrası ışık ve su gösterileriyle vatandaşlara görsel şölen sunan süs havuzu çalışamaz hale geldi. Sabah saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının fark ettiği olayda, Cumhuriyet Meydanında bulunan dev süs havuzundaki fıskiyelerin yerinde olmadığı fark edildi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada 131 adet krom fıskiye çalındığı tespit edildi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından süs havuzunda inceleme başlatılırken etrafta yapılan aramalarda ise 1 fıskiyenin çalan kişiler tarafından düşürüldüğü görüldü.
Bu sırada yine bölgeye gelen belediye temizlik personeli, hafta sonu kısıtlamasında çevre temizliği yaparken bazı parçaları etrafta gördüğünü ve evinde muhafazaya aldığını söyledi.

Görsel şölen sunuyordu Hırsızlığın yapıldığı 320 metrekarelik süs havuzu ise, önemli günlerde ışık ve su gösterileriyle vatandaşlara görsel şölen sunuyordu. Havuzdaki fıskiyelerin en son Cuma günü yerinde olduğu belirtilirken, çalınanların yerlerine yenilerini takılacağı öğrenildi. (SM-
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