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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Antalya'da denizde ölü bulunan kadın Ankara’da toprağa verildi

- Antalya'da denizde ölü bulunan kadın Ankara’da toprağa verildi

-cenaze namazından görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Cenaze Cenaze Namazı Gesi 


- Antalya’da cansız bedeni denizin 50 metre açıklarındaki falez bölgesinde bulunan Necla Özkan’ın cansız bedeni, memleketi Ankara’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Antalya’da 55 yaşındaki Necla Özkan’ın cesedi falezler bölgesinde denizin 50 metre açıklarında bulunmuştu. Yaşamını yitiren talihsiz kadının naaşı bugün memleketi Ankara’ya getirildi.
Özkan’ın cansız bedeni bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
(ALİ-
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