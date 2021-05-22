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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya’da dehşete düşüren ölüm

Antalya’da dehşete düşüren ölüm

Yangından cep telefonu görüntüsü

Cenaze Barla Yangın Yeri Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden detay
-İtfaiye ekipleri detay
-Polis ekipleri detay
-Olay yeri inceleme ekiplerinin apartmana girmesi
-Detaylar

( ANTALYA )- Yangın ihbarına gelen itfaiye ekipleri, evde boğazına kablo dolanmış, yanında parfüm ve çakmak bulunan cesetle karşılaştı- İlk belirlemelere göre intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı ANTALYA

- Antalya’da evinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki adam, çıkan yangında ölü bulundu. İtfaiye yardımıyla kapıyı kırarak içeri giren polis, yanan adamın boğazında kablo olduğunu ve yakınında parfümle çakmak tespit etti. Polis, ilk belirlemelere göre kişinin kendini yakma ihtimal üzerinde duruyor.Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Zambak Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Evden çıkan dumanı gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla birlikte yangın yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Evdeki yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken, ekipler yangının çıktığı yerde Selçuk Teker’in cansız bedeniyle karşılaştı.Boğazında kablo, yakınında parfüm ve çakmak bulunduYapılan incelemede Teker’in boğazında kablo dolanmış vaziyette olduğu ve cesedinin yakınında parfümle çakmak olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Teker'in cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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