Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Antalya’da dalga yüzünden batan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı

Antalya’da dalga yüzünden batan balıkçı teknesindeki 5 kişi kurtarıldı

Teknenin su içindeki görüntüsü

Balıkçı Teknesi Bild Balık Avı Balık Tutma 

-Limana getirilmesi

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya'da balık avına çıkan özel balıkçı teknesi, dalgalar nedeniyle battı, içerisindeki 5 kişi diğer balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel balıkçı teknesiyle balık avına çıkan 5 kişi, öğlen saatlerine kadar balık tutmaya devam etti. Havanın rüzgarlı oluşu nedeniyle denizde oluşan dalgalar yüzünden su almaya başlayan tekne, battı. Teknenin battığını gören diğer balıkçılar, sudaki kişileri kurtarırken durumu Sahil Güvelik ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, balıkçıları bota alarak kıyıya ulaştırdı. Batan tekne ise limana getirildi.
(SM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?
'Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz''Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz'
Oltaya 130 kiloluk orkinos takıldıOltaya 130 kiloluk orkinos takıldı
Böyle Balık Avı Görülmedi!Böyle Balık Avı Görülmedi!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement