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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da daire alev topuna döndü

Antalya'da daire alev topuna döndü

Cep telefonu görüntüleri

Hastane Bild Kamera Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-Dairedeki alevler
-İtfaiyenin tahliyesi
-Alevlerin daireyi kaplaması
-Dumanların binayı sarması
-İtfaiye detay

( ANTALYA )-Üst katlarda mahsur kalan kişileri itfaiye kurtardı ANTALYA

- Antalya'da bir binanın 3. kat dairesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Daire alev topuna dönerken üst karlarda mahsur kalan kişileri itfaiye merdivenle kurtardı. Edinilen bilgiye göre yangın saat 17.00 sırasında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7234 Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede çıktı. 3. kattan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar merdivenli itfaiyece kurtarıldı. Yangın 1 saatlik bir çalışmayla tamamen söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Direnin yanması ve yaşanan kargaşa anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Daire kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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