Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da çimento yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

Antalya’da çimento yüklü tır yan yattı: 1 yaralı

kaza yeri

Polis Hastane Sparta Direksiyon Trol 

-devrilen kamyon
-polis
-ambulanstaki yaralı
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Aksu İlçesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkan çimento yüklü tır yan yattı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.Kaza, Aksu ilçesi Isparta yolu köprüsü üzerinde saat 14.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinden Aksu istikametine doğru gitmekte olan Ali Y. kontrolündeki 63 SB 153 plakalı Mercedes marka çimento yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda yan yattı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri geldi. Tır içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen tır sürücüsü, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise yolda çevre güvenliği alarak bir şeridini trafiğe kapattı. Ormanlık alan içerisine yan yatan tırın kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement