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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya’da çıkan üç yangın da kontrol altına alındı

Antalya’da çıkan üç yangın da kontrol altına alındı

ARŞİV

( ANTALYA ) ANTALYA

Uzunlu Ormanlı Gesi Helikopter Irak 


- Antalya’nın farklı ilçelerinde ormanlık alanlarda sabah saatlerinden itibaren çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyerek havadan ve karadan müdahale edilen yangınlarda ormanlık alanlar küle döndü. Antalya’da ilk yangın öğle saatlerine yakın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bulunan çamlık alanda çıktı. Ormanlık alan içerisinden dumanların çıktığını göree olay yerine çok sayıda 110 ekibi sevk edildi. Yangın kuzeyden esen rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Dağının ve kumsal alan olması nedeni ile itfaiye ekipleri yangın bölgesine araçlar ile yaklaşmakta zorlandı. Ekipler yangını söndürmek için metrelerce uzunluğunda hortumlar çekti. Havadan ise helikopter destek vererek denizden aldığı suyu alevlerin üzerine bıraktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile 4 saat sonra kontrol altına alındı. İkinci yangın ise Döşemelatı İlçesi Kevşirler Mahallesi yakınlarında saat 13.00 sularında çıktı. Mahalle yakınlarında bulunan ormanlık alan içerisinden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saat çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm arpa ekili arazi ve 3 dönüme yakın ormanlık alan küle döndü. Öte yandan Serik ve Kemer ilçelerinde de yangın çıktı. Ormanlık alanlarda küçük çaplı alanda çıkan yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin yangın alanlarında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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