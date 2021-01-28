Antalya'da bisikletli tacizci şüphelisine meydan dayağı

-Tacizcinin yerdeki görüntüsü

-Yüzündeki kanlar detay

-Diyaloglar detay

-Bisiklet detay

-Şüphelinin kaçmaya çalışması

-Kafasına tokat vurulması

-Şüphelinin yere yatması

-İstifa etmesi



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'da bisikletle ilerken bir kızı taciz ettiği iddia edilen kişi, gençlerden meydan dayağı yedi. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi.İddiaya göre bisikletle ilerlerken bir kızı taciz ettiği ileri sürülen şüpheli bölgedeki gençler tarafından yakalandı. Yere yatırılıp darp edilen şüphelinin kafasına bir genç tokat attı. Yüzü kanlar içinde kalan şüpheli gençlerin elinden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.Yediği dayağın etkisiyle şüpheli kendinden geçip yere düştüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gençler polisin gelmesine tepki gösterirken şüpheli ,' bir dakika polisi ben çağrıyorum' dedigi kayıtlara geçti. Şüpheli polislere teslim edildi. (İA-



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