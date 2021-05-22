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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli yakalandı

Antalya'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli yakalandı

- Cinayet şüphelisi M.K'.'nın adliyeye sevk edilmesi - Zanlının, başka bir cinayetten dolayı bulunduğu cezaevinden geçen yıl şartlı tahliye olduğu öğrenildiANTALYA (AA) - Antalya 'da çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Santral Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Mayıs'ta silahla yaralanmış bulunan Hakan Ökten'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından çalışma başlattı.Alınan eşkal ve Ökten'in en son görüştüğü kişiler üzerinde çalışma yürüten ekipler, cinayet şüphelisi M.K'yi (52), Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde akrabasının evinde saklanırken yakaladı.Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, olay günü alkol aldığını, ormanlık alanda Ökten ile aralarında çıkan kavga üzerine tabancayla cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.Başka bir cinayetten dolayı bulunduğu cezaevinden geçen yıl şartlı tahliye olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hastane Silahlı Kavga Akalan Ormanlı Cinayet 

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