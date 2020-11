Antalya’da Atmacanın gözünü bantlayıp, ayağını bağladılar

-olay Anı Cep Telefonuyla



( ANTALYA -ÖZEL)- Irmakta can çekişen yırtıcı kuş Atmacayı, balık tutan vatandaş kurtardı- Mehmet Karlık:- “ Yüzü, gözü her tarafı kapalı, bantlamışlardı. Ayaklarında iğneler ve ipler vardı. Atmacayı sudan çıkarıp aldım”- “ Bunu yapan arkadaşlar belki bunu görür, izler, utanırlar” ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesinde gözü bantlı, ayağı ise bağlı şekilde ırmakta can çekişen yırtıcı kuş Atmaca, balık tutan bir vatandaş tarafından bulundu. Atmacayı kurtaran vatandaş, “Yüzü, gözü her tarafı kapalı, bantlamışlardı. Ayaklarında iğneler ve ipler vardı. Atmacayı sudan çıkarıp aldım. İpleri çıkardım, temizledim. Gözünü açtım. Daha sonra saldım uçtu” dedi.

Teknesiyle balık tutmak için Manavgat ırmağıyla denizin birleştiği Boğaz mevkiinden açılan, havanın bozması sonucu balık tutmadan geri dönmek zorunda kalan Mehmet Karlık, insanlık dışı bir olaya şahit oldu. Karlık, Manavgat ırmağı üzerinde kanatlarını çırpan bir canlı gördü. Yaklaştığında gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşıran Karlık, suyun üzerinde kanat çırpan canlının bir Atmaca olduğunu, gözünün bantlı, ayaklarının da bağlı olduğunu görünce hemen tekneye aldı. Şaşkına dönen Karlık, Atmacanın ayağındaki bağları ve gözündeki bantı çıkardıktan sonra doğaya bıraktı. “Ayaklarında iğneler ve ipler vardı” Sabah balık tutmak için tekne ile Manavgat ırmağından denize açıldığını belirten Mehmet Karlık “Deniz biraz bozunca geri dönmek zorunda kaldım. Gelirken ırmağın ortasında yaralı bir atmaca gördüm. Yüzü, gözü her tarafı kapalı, bantlamışlardı. Ayaklarında iğneler ve ipler vardı. Atmacayı sudan çıkarıp aldım. İpleri falan çıkardım, temizledim. Gözünü açtım. Daha sonra saldım uçtu, ama sonra düştü. Düştüğü yerden alıp kurulayarak ısıttım. Isındıktan sonra uçmaya başladı.

Karşıdaki kamışlık alana doğru uçup gitti” dedi.

"Bu insanlığa yakışmayan bir şeydir" Karşılaştığı manzarayı cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştığını belirten Karlık “Bunu yapan arkadaşlar belki bunu görür, izler, utanırlar. Görüştüğüm bir arkadaşım, atmacaları bıldırcın ve güvercin gibi kuşları yakalamak için eğitip avcı olarak kullandıklarını söyledi.



Ama bu insanlığa yakışmayan bir şeydir. Hepinizi duyarlı olmaya davet ediyorum. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz” diye konuştu.

(AK-HFV-



loading...