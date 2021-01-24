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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da atık madde yangını itfaiyece söndürüldü

Antalya'da atık madde yangını itfaiyece söndürüldü

Siyah dumanların uzaktan görülmesi

Gökyüzü Makilik Alan Yükselen 

-Atık maddelerin yanması
-Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar
-Bölgeden detay
-İtfaiyenim gelmesi
-İtfaiyenin söndürme çalışması
-yangının söndürülmesi

( ANTALYA )- Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kirlilik oluşturdu ANTALYA

- Antalya'da yakılan atık maddelerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye alevleri makilik alanda sıçramadan söndürdü. Edinilen bilgiye göre yangın Kepez ilçesi Hurdacılar Sitesi yakındaki bir boş arazide çıktı. Molozların bulunduğu makilik alana kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler kamyonet içinde plastik malzemeler içeren atık döktü. Bu atıklar akşam saatlerinde ateşe verildi.
Kısa sürede alev alan yanıcı maddelerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Kentin bir çok noktasından dumanlar görüldü.
Yakındaki bina sakinleri makilik alana da sıçrayacak yangın için itfaiye ekiplerine haber verdi. Güçlükle yana alana ulaşan ekipler atık yangınını söndürdü. (İA-
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