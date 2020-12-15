Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Antalya’da Aralık ayında sörf keyfi

Antalya’da Aralık ayında sörf keyfi

-Sahilden genel drone görüntü

Atmosfer Sağanak Yağış Okyanus Güneşli Hava Güneşli 

--Sörf yapanlardan drone görüntü
--Sörf yapanlardan görüntü
--Sörfçülerden detay
--Mehmet Özgen röp
--Babür Vatansever röp
--Detay görüntüler

( ANTALYA - DRONE) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, güneşli havayı ve dev dalgalı denizi fırsat bilerek sörf yapmanın keyfini yaşadı. Türkiye'nin özellikle doğu illerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Alanya’da ise 3 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından hava yerini güneşe bıraktı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede yazdan kalma günler yaşanıyor. Dalga boyu 4 metreyi bulan ilçede, güneşli havayı ve dalgalı denizi fırsat bilenler sahilde zaman geçirdi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen ve aralarında yerleşik yabancı uyruklu kişilerinde olduğu 30 sörfçü, Keykubat Plajı'nda sörf tahtalarıyla kendilerini dalgalara bıraktı. Dakikalarca sörf tahtasının üzerinde duran sörfçüler bu anları keyfe çevirdi. Saatlerce sörf tahtasının üzerinde akrobatik hareketler sergileyen sörfçüler, sahildekilerin de ilgisini çekti. “Arkadaşlarla birlikte sörf yapmanın keyfini çıkardık” Dev dalgalarda sörf yapan Mehmet Özgen, ilçede 4 gündür fırtınanın hakim olduğunu söyledi.

Özgen, “Cuma gününden başlayan 5 günlük dalga var. Bugün de sabah 8 den beri denizdeyiz. Bugün 30’a yakın sörfçü arkadaşlarla birlikte sörf yapmanın keyfini çıkardık. Alanya bu alanda cennet sayılır, deniz suyu sıcaklığı 20 derece civarında su dışarıdan daha sıcak. Karadeniz, İstanbul sörfçüleri burada her fırsatta geliyor. bizler için güzel bir atmosfer” dedi.
“Akdeniz’de çıkan fırtınalardan sonra burada güzel dalgalar yakalıyoruz” Muğla’dan gelerek Alanya’da sörf yapan Babür Vatansever ise “Ben aslında profesyonel snowboard sporcusuyum. Antalya civarında dağlarda snowboard yapmayı beklerken Alanya’da dalga geldiğini öğrendim malzemelerimiz kaptık geldik. Güzel bir gün çoğu insan Amerika’da ve okyanus ülkelerinde bunun olduğunu zannediyorlar ama Akdeniz’de çıkan fırtınalardan sonra burada güzel dalgalar yakalıyoruz. Ben normalde Muğlalıyım ama buradaki sörfçülerle diyaloğum nedeniyle geldik biz buranın tadını çıkarıyorum” diye konuştu.
(EA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement