Antalya'da aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler... Silahlı çatışmada korku dolu anlar kamerada

-otomobilin kadına çarpıp düşürmesi

-yaşanan tartışmalar

-bir kişinin pompalı tüfekle aracın arkasından koşması

-silah sesleri

-grubun otomobile binip olay yerinden kaçması



( ANTALYA )- İki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu- Otomobille kadına çarpıp düşürdü, kaçarken arkasından kurşun yağdı ANTALYA



- Antalya'da bir otomobil ve ticari araçta bulunan biri kadın 5 kişi arasında yaşanan tartışmada silahlar konuştu.

Polis ekipleri yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından ateş açan V.A., F.U. ve R.M. isimli şahısları kaçtıkları ticari araçla birlikte Çakalderesi Mevkii’nde gözaltına aldı. Tartışma sırasında otomobilin bir kadına çarpıp düşürmesi ve ardından tüfekle kaçan aracın arkasından ateş edildiği anlar cep telefonlarıyla kayda alındı. Olay Yukarı Hisar Mahallesinde geçtiğimiz Perşembe günü yaşandı. İki 2 grup arasında ağız dalaşı sebebiyle çıktığı öğrenilen tartışmanın büyümesinin ardından içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil önce bir kadına ardından da ticari araca çarparak kaçtı. Grupta bulunan V.A. isimli şahıs, ticari araçtan aldığı pompalı tüfek ile otomobilin arkasından koşarak sokak ortasında defalarca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar otomobile isabet ederken, şüpheliler ticari araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından ticari aracı Çakalderesi Mevkii’nde durdurarak araçta bulunan V.A., F.U. ve R.M. isimli şahısları gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırma sonucunda olay yerinden uzaklaşan otomobilde bulunan 2 kişiyi de yakalanarak polis merkezine getirdi. Tartışma ve kurşunlama olayına karışan 2 grup, aralarında herhangi bir husumet olmadığı ve ağız dalaşı yaptıklarını bu nedenle bir anlık öfke sonucu olayın meydana geldiğini söyleyerek şikayetçi olmadı. V.A., F.U. ve R.M. hakkında ‘kasten yaralama’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. (AK-



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