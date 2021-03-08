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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Antalya'da 8 Mart Kadınlar Günü’nde kadınlardan sahil temizliği

- Antalya'da 8 Mart Kadınlar Günü’nde kadınlardan sahil temizliği

Sahil detay

Çevre Kirliliği Alışveriş Çevre Temizliği Kadınlar Günü Caretta Caretta 

-kadınlar detay
-Çöp toplanması
-Sahilde temizlik yapılması
-Seher Ulaş açıklama

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde Caretta Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği(DEKAFOK) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sahilde temizlik yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Manavgat’ta bir grup çevre ve hayvan dostu kadın, boğaz mevkiinde caretta carettaların yumurtlama alanlarına ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla sahil temizliği gerçekleştirdi. DEKAFOK tarafından organize edilen etkinlik, korona tedbirleri kapsamında az sayıda katılımcı, sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir şekilde yapıldı. Sahil boyunca çöp toplayan kadınlar, çevre temizliğine ve kadın haklarına dikkat çekti. DEKAFOK Başkanı Seher Ulaş, kadınlar gününde başta kadınlar olmak üzere insanların dikkatini çevre kirliliğine ve carettalara çekmek istediklerini belirterek “2020 yılında yaptığımız çalışmalar sayesinde Manavgat sahilinde 62 bin yavru kaplumbağa ile rekor kırdık. Kişisel olarak başladığımız etkinliklerimiz artık dernek çatısı altında yapılmaya başladı.
Bu süreçte özellikle kadınlarımızdan çok büyük destek aldık. Bugün de burada kadınlarımızla birlikte çevre temizliği yaptık. Vatandaşlarımızdan bizleri mendirek bölgesinde ziyaret ederek yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunmaya, yanımızda olmaya davet ediyoruz” dedi.
(AK-İA-
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