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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın

Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın

Otel binasından görüntü

Bild Sauna Yıldızlı 

-dumanlar
-otelde kalanların tahliye edilmesi
-ekiplerin müdahalesi
-detaylar

( ANTALYA -EK) ANTALYA

- Antalya’da 4 yıldızlı otelin sauna kısmında yangın çıktı. Yangında otelde konaklayan bazı kişiler yangın merdiveniyle tahliye edildi. İtfaiyenin söndürme ve soğutma çalışması devam ediyor.Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, oteldeki müşterilerden bazıları yangın merdiveni yardımıyla tahliyesi gerçekleştirildi.
Bazı müşteriler ve personeller ise dumandan etkilenmemek için teras katına çıktı.İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.
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