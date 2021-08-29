Antalya’da 4 ton kaçak midye ele geçirildi

-Kamyondan detay

-Midye çuvallarının kamyondan dökülmesi



( ANTALYA )- İstanbul’dan kamyona yüklenip Antalya’ya getirilen 317 çuval midye, polis baskınıyla ele geçirildi- Halk sağlığını tehdit edecek durumdaki midyeler, zabıta ekiplerince imha edildi ANTALYA



- Antalya’da, halk sağlığına uygun olmayan yaklaşık 4 ton ağırlığında 317 çuval midye, polisin yaptığı operasyonla ele geçirildi. Midyeler, zabıta ekipleri tarafından imha edildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan bir kamyona yüklenen 317 çuval midye, Kepez ilçesi Göksu 6862 sokaktaki başka bir kamyona yükleneceği sırada polis ekipleri baskın düzenledi.

Midyeler bir başka kamyona yüklenirken, ekipler tarafından her iki sürücü de yakalandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez Belediyesi Zabıta ekipleritarafından yapılan incelemede, midyelerin kaçak ve halk sağlığını tehdit edecek halde olduğu tespit edildi. Yaklaşık 4 ton ağırlığındaki yüzlerce çuval midye, zabıta ekiplerince imha edildi. Para cezası uygulanan iki sürücüyse polis merkezine götürüldü. (SM-

