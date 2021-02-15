Antalya’da 4 aracın karıştığı kazadan sıcak görüntüler

--Zincirleme trafik kazasında tırın çarptığı zincirleme kazadan detay görüntüler

--Tırın çarptığı otomobilden inen yolculardan detay görüntüler

--Sağlık ekipleri

--Yoldan kaldırılan araçlar

--Yolda kaza nedeni ile bekleyen araçlar

--Tır'ın çarptığı 06 AH 4124 plakalı otomobil sürücüsü Harun Aygün ile röp.



( ANTALYA - EK)- Araçlar hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı- Antalya-Konya karayolu bir saat süreyle trafiğe kapandı- Kaza sonrası yaşanan korku ve yaralıların araçtan çıkması İHA kameraları tarafından kaydedildi ANTALYA



- Antalya’nın biri tır 4 aracın karıştığı trafik kazasında araçlar hurdaya dönerken 2 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Antalya-Konya karayolu bir süre trafiğe kapanırken kazanın hemen sonrası yaşanananlar kameralara yansıdı.Kaza Antalya-Konya karakolu Akseki ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akseki yönünden Manavgat yönüne giden 42 DRF 41 plakalı tır yağış nedeni ile bariyerlere çarparak yolu kapattı. Kazanın ardından yine 42 CRP 86 plakalı tır da yağış nedeniyle diğer tıra yaklaşık 100 metre mesafede kayarak yolun kapanmasına sebep oldu. Tır kazalarında sürücüler kazayı yara almadan kurtuldu. Kazadan dolayı yol bir süre trafiğe kapandı. Bu sırada Manavgat yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Şaban Erdoğan idaresindeki 50 BD 517 plakalı tır yağış nedeni ile aracını durduramayarak Antalya yönüne giden Harun Çınar idaresindeki 06 AH 4124 plakalı araca çarptı. Tırın savrulan dorsesi ise yol kenarında park halinde duran Ömer Çadır idaresindeki 07 CDR 17 plakalı araca çarptı. Bu araç ise önünde park halinde bulunan Aziz Aksu idaresindeki 07 L 7735 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada 07 CDR 17 plakalı araçta bulunan Hayriye ve Salih Çadır hafif yaralandı. Araçta sürücü Ömer Çadır, eşi Esra Çadır ve iki küçük çocukları kazayı yara almadan kurtuldular. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri hafif yaralanan yaralıları Akseki Devlet Hastanesine götürdü.İki tırın kaymasının ardından üçüncü tırın yaptığı kazanın hemen sonrasında yaşananlar ise İHA kameraları tarafından kaydedildi. Yaralıların araçtan çıkartılıp ambulansa alınmasının ardından yaklaşık bir saat kapalı kalan yol trafiğe yeniden açıldı.



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