Antalya'da 3 kişinin öldüğü kazada cenazeler teslim alındı

-Cenaze nakil aracı

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( ANTALYA ) -- 2 kişinin cenazesi Sinop'a gönderildi ANTALYA



- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen ve üç kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi Sinop'a gönderildi. Can Çalışkan ile Sezer Karadeniz’in cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Can Çalışkan ile Sezer Karadeniz’in akraba olduğu, diğer yaşamını yitiren Melahat Şahin ile Sezer Karadeniz’in nişanlı olduğu önümüzdeki aylarda evlenecekleri öğrenildi. Melahat Şahin’in cenazesi ise, otopsinin ardından Kargalık mahallesinde defnedildi. Feci kaza dün ece meydana geldi. Korkuteli istikametinden Antalya istikametine giden Can Çalışkan idaresindeki 20 UE 234 plakalı otomobil, Yazır Mahallesi'nde şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen U.Ç. idaresindeki 07 AHK 721 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Can Çalışkan (20), Melahat Şahin (19) ve Sezer Karadeniz (25) olay yerinde yaşamını yitirirken, hafif ticari araç içinde bulunan Fırat Kubuz (19) ile araç sürücüsü U.Ç. (22) yaralandı. (AD-



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