Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Antalya’da 235 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Antalya’da 235 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı

Öğrencilerin okula gelmesi

Öğretmenler Öğretmen Alabalık Öğrenciler Yüz Yüze 

-Ateşlerinin ölçülmesi
-Dezenfektan sıkmaları
-Bahçede oynayan öğrenciler
-Sınıf sıralarındaki öğrenciler
-Öğrencilerin maskeleri detay
-Sıra üzerindeki ıslak mendik ve kolonya şişeleri
-Hüseyin Er detay
-Er'in öğrencilerle sohbet etmesi
-Er'e öğrencinin dezenfektan sıkması
-Hüseyin Er röp

( ANTALYA )- İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er: “Antalya'da bin 727 okulda, 235 bin 711 öğrenci ve 25 bin öğretmenimiz yüz yüze eğitime başladı” ANTALYA

- Kademeli normalleşme süreci kapsamında yüksek riskli iller arasında yer alan turizm kenti Antalya’da, okul öncesi, ilkokullar ile liselerin 8 ve 12. sınıflarında yüz yüze eğitime başlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Müdür Yardımcısı Mehmet Gürcan, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Dilşad Refizade İlkokulu’nda ders başı yapan öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti. Sınıflara giren Er, sıraya oturup öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Er’e öğrenciler dezenfektan ve kolonya ikram etti. Öğrenciler ise velilerin eşliğinde okula geldiği, ateşlerinin ölçüldükten sonra ellerini dezenfektanladıktan sonra içeri alındığı görüldü.
Maske takan öğrencilerin bir çoğunun yüzünde ayrıca siperlik olduğu ve sıralarının üzerinde ıslak mendil,kolonya ve dezenfektan bulunduğu gözlemlendi. "235 bin 711 öğrenci eğitime başladı" Öğrencilerin okullarını özlediğini ve alınan pandemi önlemlerini başarılı bulduğunu dile getiren Hüseyin Er, Antalya'da bin 727 okulda, 235 bin 711 öğrenci ve 25 bin öğretmenin yüz yüze eğitime başladığını bildirdi. Okula girişten sınıf dahil tüm tedbirlerin alındığıı ifade eden Er, “ Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ediliyor. Uzun bir aradan sonra öğrencilerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitim öğretimlerini alabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldık. Tekrar çocuklarımızdan ayrılmak istemiyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan hassas davranmalarını istirham ediyoruz. Okullarda belli bölgelere dezenfektan yerleştirildi, sosyal mesafenin ihlal edilmemesi içinde çalışmalar yürütüyoruz”dedi.
"Seyreltilmiş sınıflar" Kalabalık sınıflarda seyreltilmiş eğitim öğretim yürüttüklerinin altını çizen Er, “ Eğitim öğretimi pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri gerçekleştiriyoruz. Sınıfların günlük rutin temizlikleri yapılırken, teneffüs aralarında bile görevliler çalışıyor. Çarşambaları ise gün boyu detaylı temizlik yapılacak” ifadelerine yer verdi. (İA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı