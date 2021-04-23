Antalya'da 23 Nisan coşkusu balkon ve sokaklara taştı

-Sokakta oynayanlar

-Çocukların eğlenmesi

-Oyun havasında oynayanlar

-Meşale yakanlar

-İstiklal Marşı'nı okuyanlar

-Dilek feneri bırakanlar

-Duvara yansıyan kareografiler

-Balkondaki kişiler

-Havai fişek

-Modifiye araçlardan çıkan marşlar

-Meşaleler yakılması

-detay



( ANTALYA )- Kentin farklı noktalarındaki kutlamalar renkli görüntüler oluşturdu- Kimi hareketli müzikler eşliğinde oynadı, dilek feneri bıraktı, kimi meşalelerle geceyi aydınlattı ANTALYA



- Turizm kenti Antalya’da, 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, evlerde balkon ve pencerelerin yanı sıra sokaklara taşındı. Genci yaşlısı sokağa inen Antalyalılar, zaman zaman sosyal mesafe kuralı ihlali yapsa da hareketli müzikler eşliğinde 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Antalya'da, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu akşam saatlerinde de devam etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalyalılar 23 Nisan coşkusunu balkon ve evlerinin önündeki sokaklarda yaşadı. Genelde sosyal mesafe kuralına uyan genci yaşlısı çoluk çocuk herkes ellerinde balon ve Türk bayraklarıyla hareketli müzikler eşliğinde oynadı. Bazı sürücüler araçlarını sokak ortasına parkedip meşale yaktı, mahalle sakinleriyle birlikte hep bir ağızdan istiklal Marşını okudu. Modifiye otomobillerden yükselen marşlara vatandaşlar balkonlarından alkışlarla eşlik etti. Tüm binalar kırmızı beyaz Türk bayrağı ve balonlarla donatılırken, dilek feneri bırakanlarında olduğu görüldü.

Bazı vatandaşlar ise duvara yansıttıkları Türk bayrağı ve Atatürk resimleri önünde dakikalarca 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Atılan havai fişek ve yakılan renkli meşaleler eşliğinde kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti. Kentin tüm ilçelerinde sokağa balkon ve caddelere taşan kutlamalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



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