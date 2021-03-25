Antalya’da 2 kardeş ellerine tüp alıp sanayiyi birbirine kattı

--Şüphelilerin tüple görüntüsü

--Polisin ikna etmesinden görüntü

--Toplanan kalabalıktan görüntü

--Şüphelilerin ekip otosuna alınmasından görüntü



( ANTALYA )- 2 kardeşin kanlı oyununu sosyal mesafe tanımadan izlediler ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesindeki sanayi sitesinde alkollü olduğu öne sürülen ağabey-kardeş kendilerine jiletle zarar verip iş yerinden aldıkları tüpleri ateşe vermek istedi. Polisin uzun uğraş sonrası ikna olan 2 kardeş gözaltına alınırken, olan biteni izlemek için toplanan kalabalığın ise maske ve mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kocayusuflar Sokakta bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Alkol aldığı öne süren M.U. (35) ve kardeşi A.U. (42), akrabası N.Y.’nin dükkanına gelerek tehditler savurmaya başladı.

Daha sonra 2 kardeş iş yerinden aldıkları mutfak ve piknik tüplerini alarak dışarı çıktı. Kendilerine jiletle zarar veren 2 kardeş önüne koydukları tüpleri ‘ateşe vereceğim’ diyerek tehditler savurmaya devam etti. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis, M.U. ve A.U.’yi sakinleştirmeye çalıştı. O sırada 2 kardeş çevrede bulanan motosikletleri de itekleyerek yere düşürdü. Diğer ekipler ise çevrede geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra polisin çabasıyla ikna edilen 2 kardeş teslim oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden jilet kesikleriyle yaralanan ekip otosuna alındı. Korona virüse meydan okudular Diğer yandan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadığı görüldü.

Olayı izlemek için caddeye akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken bazı kişilerinde maskesiz dolaşması ise dikkat çekti. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (EA-



loading...