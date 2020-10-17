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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya’da 2 aylık bebeğin acı ölümü

Antalya’da 2 aylık bebeğin acı ölümü

Evden detaylar

Bebek Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-polis ekipleri detay
-Sağlık ekipleri detay

( ANTALYA )- Babanın temizlediği tüfek ateş aldı, saçmalar 2 aylık bebeğin başına isabet etti- Bebek hayatını kaybederken, baba gözaltına alındı ANTALYA

- Antalya'da, babasının temizlediği tüfeğinden ateş alması sonucu çıkan saçmalar henüz 2 aylık olan bebeğinin başına isabet etti. Talihsiz bebek olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay, 17.15 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesindeki tek evde meydana geldi. İddiaya göre, Y. K. (18) tüfeğini temizlediği sırada ateş alması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde iddiaya göre, baba Y. K. birlikte yaşadığı (18) anne M. G. (16) ve 2 aylık bebekleri evdeyken, baba tüfeğini temizlemeye başladı.
Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, 2 aylık bebeği Kumsal K.'nın başına isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede bebeğin öldüğünü tespit etti. Olay sonrası ailenin yakınları sinir krizi geçirirken, baba Y. K., gözaltına alındı. Öte yandan polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, anne ile bebeğine ait eşyaların bulunduğu iki valiz tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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