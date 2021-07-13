Antalya'da 15 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

-Deniz detay

-Arama yapan ekipler

-Sahil güvenlik botu detay

-Bir kişinin olayı anlatması

-fotoğraf



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren 15 yaşındaki çocuktan dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamıyor.Dün akşam üzerine saat 18.00 sıralarında ablasıyla birlikte denize girmek için Evrenseki'deki halk plajına gelen 15 yaşındaki Barış Alagöz denizde kayboldu. Gece boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, jandarma ve vatandaşlar tarafından yapılan aramalarda sonuç alınamadı. IMKB Ticaret Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Barış Alagöz'ün bulunabilmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlar, botları ve helikopter arama çalışmasını sürdürüyor. Barış Alagöz'ün son olarak denize girerken ablasına fotoğraf çektirdiği, sonra denize girip kaybolduğu öğrenildi.

