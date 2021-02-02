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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Antalya'da 115 kilogram eroin ele geçirildi

Antalya'da 115 kilogram eroin ele geçirildi

yakalanan uyuşturucular

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Bild Akalan Eroin 

-detaylar

( ANTALYA ) -- Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon- Piyasa değeri 17 milyon 708 bin 220 TL olan 115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi ANTALYA

- Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Kepez ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda piyasa değeri 17 milyon 708 bin 220 TL olan 115 kilo 740 gram eroin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucunun, Antalya'da son 20 yılda tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde bulunan ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı ve depolanan bu uyuşturucu maddelerin Antalya’da torbacı diye adlandırılan şahıslara pazarlandığı yönünde ihbar aldı. Polis ekipleri, Bahse konu ikametlere 1 Şubat Pazartesi günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar neticesinde, piyasa değeri 17 milyon 708 bin TL olan 115 kilo 740 gram eroin maddesi ile hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. (EA-HA-Y)
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