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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya’da 11 katlı otelin çatısından çıkan dumanlar korkuttu

Antalya’da 11 katlı otelin çatısından çıkan dumanlar korkuttu

-Dumanların çıkması detay

Yıldızlı Uttu Yangına Müdahale 

--İtfaiye ekipleri detay
--Diğer detaylar
--Cep telefonu görüntüleri var

( ANTALYA )- Dumanların otelin altında bulunan restorandaki baca yangınından kaynaklandığı anlaşıldı ANTALYA

- Antalya’da 11 katlı bir otelin baca kısmından çıkan yoğun dumanlar kısa süreli korkuya sebep oldu. Yapılan incelemede yangının otelin altında bulunan restoranın bacasından kaynaklandığı öğrenildi. Yangın, Muratpaşa İlçesi Falez Caddesi üzerinde bulunan 11 katlı bir otelin altında bulunan restoranın baca kısmında çıktı. Otelin çatı kısmından yoğun dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri , baca kısmında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının otelden çıktığını düşen vatandaşlar ise kısa süreli korku yaşadı. 4 yıldızlı otelin çatısından yayılan dumanlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
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