ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'i kabul etti
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'i kabulünden görüntüCumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'i kabul ettiANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'i kabul etti. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya 'da bulunan Erdoğan, kaldığı otelde Plenkovic ile bir araya geldi.
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