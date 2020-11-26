ANTALYA - Cipte silahla öldürülenler ile intihar eden kişinin cenazeleri alındı
- Hastane morg önü görüntü - Cenaze yakınlarının görüntüsü - Cenazelerin morgdan çıkarılması - Yakınlarının sinir krizi geçirmesi - Cenaze araçlarının gidişiANTALYA - Antalya 'da cipte silahla vurularak öldürülenler ile aynı silahla intihar eden 3 kişinin kişinin cenazeleri, yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım