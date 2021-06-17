ANTALYA - Çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
- Antalya Adli Tıp Kurumu - Cenazenin morgdan alınması - Ölen kişin yakınları - Cenaze aracına eşlik eden polis aracıANTALYA - Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde bıçaklanan Erkan Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otopsi yapılan Şahin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım