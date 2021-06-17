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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

ANTALYA - Çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

- Antalya Adli Tıp Kurumu - Cenazenin morgdan alınması - Ölen kişin yakınları - Cenaze aracına eşlik eden polis aracıANTALYA - Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde bıçaklanan Erkan Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otopsi yapılan Şahin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı.

Polis Aracı Polis Hastane Cenaze 

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