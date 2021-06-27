Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
ANTALYA - Çekme karavan yandı

ANTALYA - Çekme karavan yandı

- Yanan karavanın görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi Antalya 'da çekme karavan yandıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Finike ilçesinde, bir çekme karavan yanarak kullanılamaz hale geldi.Kum Mahallesi sahili yakınlarındaki piknik alanında bulunan çekme karavanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi, çevredekiler karavanın bağlı olduğu aracı uzaklaştırarak yaptı.Karavanda meydana gelen küçük patlamalar, yangına müdahaleyi güçleştirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye Birimi ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.Karavanın kullanılamaz hale geldiği yangında, çevredeki otluk alanda da hasar oluştu.

İlk Müdahale Yangın Karavan Piknik Alanı Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement