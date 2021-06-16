ANTALYA - Caretta carette yuvalarının sıcaklığı yerleştirilen ısıölçerle ölçülecek
- "Caretta Caretta Çıralı" yazısı - Kemer Kaymakamı Yücel Gemici'nin konuşması - Deniz kaplumbağası resimleri - Etkinliğe katılanlar - Caretta caretta yuvaları - Caretta caretta yuvasının açılması ve ısıölçerin yuvaya yerleştirilmesi - Yuvanın kapatılması ve üzerine kafesin bırakılması - Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nde görevli Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Ersan Berberoğlu'nun açıklamaları - Kıyı Koruma Koordinasyon Kurulu Başkanı Erdal Elginöz'ün açıklamaları - Ulupınar mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya'nın açıklamalarıCaretta carette yuvalarının sıcaklığı yerleştirilen ısıölçerle ölçülecekANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kemer ilçesindeki Çıralı Turizm Bölgesi sahilinde bilimsel veri toplanması ve deniz kaplumbağalarının yuvalarının sıcaklık ve neminin ölçümü için bazı yuvalara ısıölçer yerleştirildi."Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü" kapsamında Kemer'deki Bey Dağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde bulunan Çıralı deniz kaplumbağası yumurtlama bölgesinde program düzenlendi. Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Doğa Koruma Milli Parklar 6. Bölge Müdür Yardımcısı Osman Yöntem ve beraberindekiler, Çıralı'daki 45'inci yuvaya ısıölçer yerleştirdi.
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