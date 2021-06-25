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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Cam fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA - Cam fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

- Yangın çıkan cam fabrikası - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Yangında zarar gören depolama alanıANTALYA (AA) - Antalya 'da bir cam firmasına ait fabrikanın depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi'ndeki cam üretim fabrikasının kimyasal maddelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinden 9 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi.Çevrede polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında depo kısmı tamamen yandı.

İtfaiye Aracı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale Kimyasal Maddeler 

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