ANTALYA - Bir otelin sahil kısmında hortum meydana geldi
- Hortumun oluştuğu sahil - Hortum sonrası boşalan sahil ve şezlonglar Antalya 'da sahilde oluşan hortum nedeniyle 6 turist yaralandıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Aksu ilçesinde, sahilde oluşan hortum nedeniyle devrilen gölgeliklerin çarptığı 6 turist yaralandı.Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı'ndaki bir otelin sahil kısmında hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle sahildeki gölgelikler devrildi ve şezlonglar etrafa saçıldı.Gölgeliklerin çarpması sonucu Ekaterina Kostromina, Tatiana Burunova, Larisa Bugoutdinova, Nevena Georgijev, Oksana Sorokina ve Daragana Sposic hafif yaralandı.Yaralı turistler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.Savrulan gölgelik ve şezlonglar ise otel görevlileri tarafından toplanarak yeniden düzenlendi.
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