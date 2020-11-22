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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
ANTALYA - Bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasında

ANTALYA - Bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasında

- Güvenlik kamerasına yansıyan kavga anı Antalya 'da bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasındaANTALYA (AA) - Antalya 'da bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kameralarınca kaydedildi.Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde 15 Kasım'da aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen kişiler arasında yaşanan bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli S.H'nin karşı gruptakilerle karşılaşması ve ardından kavga çıkması ile bıçakla yaralanması yer alıyor. Antalya 'da S.H. ile karşı grup arasında kavga çıkmış ve arbedede 6 kişi yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, kavgada bıçakla yaralanan Refik Valiyev, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüpheli S.H. tutuklanmış, karşı gruptaki 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aliyev Sağlık Ekibi Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Bıçaklı Kavga 

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