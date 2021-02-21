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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
ANTALYA - Bir evin bahçesinde kafatası bulundu

ANTALYA - Bir evin bahçesinde kafatası bulundu

- Evin önü - Polislerin evden çıkması - Kafatasının incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülmesiBir evin bahçesinde kafatası bulunduANTALYA (AA) - Antalya 'da bir evin bahçesinde kafatası bulunmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2225 Sokak'taki evinin yanındaki bahçede temizlik yapan Bayram Özkan, kafatasıyla karşılaşınca polise haber verdi.İhbar üzerine söz konusu adrese gelen ekipler, bahçede inceleme yaptı.Yakındaki mezarlıktan sel sularıyla ya da yaban hayvanları tarafından bahçeye taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde durulan kafatası, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis Hayvan 

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