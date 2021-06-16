ANTALYA - Balkondan düşen 53 yaşındaki kadın öldü

- Satı Üçgül'ün düştüğü balkon - Ekiplerin olay yeri incelemesi yapması - Hayatı kaybeden Satı Üçgül'ün çocuklarının ağlamaları - Hayatını kaybeden kadının yerde yatan cansız bedeni - Mahalle sakinlerinin olay yerinde toplanması - Yerdeki halı - Cenazenin morga götürülmesi Antalya 'da balkondan düşen 53 yaşındaki kadın öldüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kepez ilçesinde, halı silkelerken balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.Şafak Mahallesi'ndeki Yasemin Apartmanı'nın birinci kat balkonundan halı silkeleyen Satı Üçgül (53) dengesini kaybederek beton zemine düştü.Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen Üçgül kurtarılamadı.Kızıyla yaşadığı öğrenilen Üçgül'ün cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.Satı Üçgül'ün kızı ve yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.
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