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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Bahçeşehir Koleji Serik Kampüsü'nün tanıtım toplantısı yapıldı

ANTALYA - Bahçeşehir Koleji Serik Kampüsü'nün tanıtım toplantısı yapıldı

- Toplantının katılımcıları - Bahçeşehir Koleji Kurucusu Enver Yücel'in açıklamaları - Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ'ın açıklamaları - Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel: - "Eğitimin dijitalleşmesine çok yatkınız. Dünyada en yatkın kurumlardan birisiyiz" - "Türkiye salgın dönemindeki eğitim meselesinde İngiltere'den, Almanya'dan Fransa'dan ve Amerika'dan çok daha iyi bir sınav vermiştir"ANTALYA (AA) - Antalya 'da eğitime kazandırılan Bahçeşehir Koleji Serik Kampüsünün tanıtım toplantısı yapıldı.Boğazkent Mahallesi'nde toplantıya Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve davetliler katıldı.
Enver Yücel, yaptığı konuşmada, Serik Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye'deki Bahçeşehir kolejlerinin ilk üç büyük kampüsü içerisinde yer aldığını söyledi.

İş insanları Baki Çimen, Musa Aksu ve Mehmet Işık'a salgına rağmen böyle bir kampüs yaptırdıkları için teşekkür eden Yücel, "Pandemi döneminde 70 milyon liraya yakın bir tutarı olan böyle bir yatırımın yapılması, 250 - 300 istihdam yaratılacak olması daha da ötesinde dünya ölçeğinde bir kampüsün kuruluyor olması sadece Serik için değil, Türkiye için de önemli bir atılım." dedi.
Salgından en çok etkilenen sektörlerden birinin de eğitim olduğuna işaret eden Yücel, bir neslin "pandemi nesli" olup geride kalmasından korktuklarını dile getirdi.Hem dünyanın hem de Türkiye'nin en büyük korkusunun bu olduğunu ifade eden Yücel, "Özellikle ilkokul birinci sınıftaki öğrencilerinin acaba bir yıl kaybı olur mu diye endişelerimiz var. Çünkü o bir yıllık kayıp tekrar geri gelmiyor. Bilim insanlarının söylediği 0 - 6 yaştaki beynin gelişimi ileride olmuyor. Bireyin eğitim hayatının en önemli yaş dönemi 0 - 6 yaş dönemidir." diye konuştu.
Yücel, bu süreçte Türkiye'nin şanslı ülkelerden olduğunu vurguladı. - "Türkiye daha iyi bir sınav verdi"Bahçeşehir eğitim kurumları olarak da çok şanslı olduklarını anlatan Yücel, şöyle devam etti:"19 yıl önce Giresun'da köyde yaptırdığımız bir okula uzaktan eğitimle ders anlattırdım. Yine doğu bölgemizde kar yağdığı zaman okullar tatil oldu ama biz tatil yapmadık. Teknolojimizle uzaktan eğitim yaptık. Eğitimin dijitalleşmesine çok yatkınız. Dünyada en yatkın kurumlardan birisiyiz. Türkiye salgın dönemindeki eğitim meselesinde İngiltere'den, Almanya'dan Fransa'dan ve Amerika'dan çok daha iyi bir sınav vermiştir. Washington, Berlin, Gürcistan ve İngiltere'de üniversitem var. Kanada'da da lisemiz var. Buralarda ne kararlar verildiğini çok yakından takip ediyorum. Oxford Üniversitesi 4 ay sonra uzaktan eğitime başladı.
Harvard Üniversitesi çok sonradan başladı.
Almanya halen uzaktan eğitimi doğru düzgün yapamıyor. Bizim çocukluk zamanımız gibi mektuplu öğretim yapıyor." - "Dijitalleşmeye yatırım yapan bir kurumuz"Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise 27 yıldır ülkenin geleceği için çalıştıklarını, 140 okulla 12 binin üzerinde eğitim öğreticisi ile bu amaçla hizmet verdiklerini kaydetti.
Türkiye'nin eğitim ve öğretime devam eden bu kadar genç bir nüfusa rağmen salgın sürecine daha hızlı refleks verdiğini anlatan Dağ, "Bu süreçte eğitimi dijitalleştirebilmek önemli bir vizyon. 19 yıldır Bahçeşehir Koleji olarak dijitalleşmeye yatırım yapan bir kurumuz. 3 yıldır da yapay zeka tabanlı kişiye özgü eğitim modeli ile temellendirilen bir öğrenme ve öğretme platformumuz hayat buldu." diye konuştu.

İngiltere Eğitim Hayatı Yapay Zeka Öğrenciler Birinci Sınıf 

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