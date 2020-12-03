ANTALYA - Alanya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu
- Alanya sahilinde bir vatandaş tarafından görüntülenen yunuslar Alanya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesi açıklarında, sahilde gezen tatilcilere yunuslar görsel şölen sundu.İncekum Mahallesi sahili açıklarında, gün batımı gezisine çıkan vatandaşlar, yunusların görsel şölenine tanıklık etti. O anlar, sahilde gezen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Görüntülerde, yunusların zaman zaman deniz yüzeyine çıkmaları, suya dalıp çıkmaları ve vatandaşların konuşmaları yer alıyor.
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