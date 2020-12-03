Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Alanya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu

ANTALYA - Alanya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturdu

- Alanya sahilinde bir vatandaş tarafından görüntülenen yunuslar Alanya sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen oluşturduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesi açıklarında, sahilde gezen tatilcilere yunuslar görsel şölen sundu.İncekum Mahallesi sahili açıklarında, gün batımı gezisine çıkan vatandaşlar, yunusların görsel şölenine tanıklık etti. O anlar, sahilde gezen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Görüntülerde, yunusların zaman zaman deniz yüzeyine çıkmaları, suya dalıp çıkmaları ve vatandaşların konuşmaları yer alıyor.

Kamera Yunuslar Cep Telefonu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı