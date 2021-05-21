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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ANTALYA - Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü

ANTALYA - Alanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldü

- Alanya Kalesi yamacındaki yangından görüntü - Yangın söndürme helikopterinden görüntü - Sahilde yangını izleyen turistlerden görüntü - İtfaiye ve arazözden görüntüAlanya'nın tarihi kale yamacında çıkan orman yangını söndürüldüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınında, 1 dönümlük alan zarar gördü.Tarihi Alanya Kalesi'nin Hisariçi Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.
Yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, bir arazöz, 2 su tankeri, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı ve 15 personel müdahale etti.Hava ve karadan yürütülen müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangında yaklaşık bir dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

İtfaiye Aracı Ormanlı Orman Yangını Helikopter Trol 

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