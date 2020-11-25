ANTALYA - Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
- Zanlıların adliyeye getirilişinden görüntü - Adliyeden görüntülerAlanya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.O, M.Ö, M.K, T.M, M.A, E.A, S.M. ve F.M.E. yakalandı.Zanlıların üst aramasında ve adreslerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, M.K, E.A. ve M.A. adliyeye sevk edildi.
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